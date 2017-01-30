لهذا السبب قدم بني ارشيد شكوى ضد الصحفي معلا

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وبين أن الشكوى جاءت تحت سياق السب والذم والقدح والتشهير خلافاُ للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.

السبيل- قال المحامي ابراهيم قطاونة الموكل عن القيادي في الحركة الاسلامية زكي بني ارشيد إن سبب تقديم شكوى ضد الصحفي أمجد المعلا هو قيامه بنشر عدة منشورات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص بني ارشيد خلال الأيام الماضية ولغاية يوم أمس الأحد.وبين أن الشكوى جاءت تحت سياق السب والذم والقدح والتشهير خلافاُ للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.



وأضاف القطاونة خلال حديثه لـ"السبيل" أن موكله زكي بني ارشيد لا يعرف المعلا شخصياً ولم يلتقي به من قبل، مشيراً إلى أنه تم انتخاب خبير للتحقق من صحة الحساب الذي قام المعلا باستخدامه للاساءة لبني ارشيد وتبين أن الحساب الالكتروني يعود له وتم تقديم الأدلة ضمن النظام والقانون وتم توقيف المعلا لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في سجن الجويدة.



وكان نقيب الصحفيين طارق المومني قد قال في تصريح لـ"السبيل" إن مدعي عام عمان رامي الطراونة أوقف الصحفي أمجد المعلا بتهمة الذم والقدح عبر وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية شكوى قدمها نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق زكي بني رشيد ضد المعلا.





وأضاف المومني أن المعلا أوقف ظهر الاثنين لمدة أسبوع في سجن الجويدة.



