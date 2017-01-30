رفع أسعار الدخان بالعقبة لمنع تهريبه

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قال وزير المالية عمر ملحس أن الحكومة راجعت 7800 تعرفة جمركية لتحديد ماهي السلع التي سيتم رفع اسعارها، لتحصيل 450 مليون دينار منها. السبيل - حارث عبدالفتاحقال وزير المالية عمر ملحس أن الحكومة راجعت 7800 تعرفة جمركية لتحديد ماهي السلع التي سيتم رفع اسعارها، لتحصيل 450 مليون دينار منها.



وأكد خلال لقاء برئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، لتبرير قرارات رفع الاسعار، أن 70 % من السلع لم تمس بالرفع، وسيتم رفع اللحم البقري المدخن من 4% الى 16 % ، والخضار والفواكه ستبقى معفية، والمعلبات معفية.



وإشار الى نية الحكومة رفع اسعار الدخان في العقبة ليتساوى مع عمان، وذلك لمنع تهريبه.