التحقيق بسرقة 10 آلاف دينار من "كهرباء إربد"

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تعرضت خزنة المحطة الشمالية التابعة لشركة كهرباء محافظة اربد الى السرقة، حيث اقدم مجهولون ملثمون باقتحام مبنى المحطة والوصول للخزنة، وخلعها، واخذ مبلغ مالي مقداره 9700 دينار اردني، وفق مدير عام الشركة المهندس احمد الذينات .

السبيل- بتراتعرضت خزنة المحطة الشمالية التابعة لشركة كهرباء محافظة اربد الى السرقة، حيث اقدم مجهولون ملثمون باقتحام مبنى المحطة والوصول للخزنة، وخلعها، واخذ مبلغ مالي مقداره 9700 دينار اردني، وفق مدير عام الشركة المهندس احمد الذينات .



وبحسب الذينات، فإن الحادثة وقعت بعد منتصف ليلة امس، وعلى الرغم من وجود شركة حراسة تتولى الجانب الامني في المحطة، لافتا الى ان كاميرات التصوير رصدت الحادثة التي يتولى فريق من بحث جنائي اربد التحقيق فيها .



وقال ان الحادثة بسيطة وتتحمل مسؤوليتها شركة الحراسة الملزمة بموجب العقد في حال عدم التوصل للفاعلين بدفع محتويات الخزنة .



واوضح ان الشركة غير معتادة على ترك اية مبالغ مالية في صناديقها حيث يتم توريد المبالغ للبنوك باستثناء هذه المحطة التي تتولى على مدار الساعة تقاضي قيم الفواتير والغرامات من المشتركين الذين تتم عملية فصل التيار الكهربائي عنهم ليصار الى اعادة الخدمة عقب الدفع على الفور .



كما اوضح الذينات ان الشركة مثل هذا المبلغ من الطبيعي ان يتم جمعه وحفظه في الخزنة؛ كون التحصيلات تتم بعد ساعات الدوام الرسمي، ومن النادر ان تتوافر مبالغ كبيرة باستثناء نهاية العام وبداية العام الجديد حيث تتزايد حالات الفصل والوصل تبعا للسنة المالية للشركة .



واكد ان اية اضرار ناجمة عن السرقة مسؤوليتها تقع على شركة الحماية والامن، وان الشركة ليست متضررة نهائيا .