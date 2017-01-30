مساكن مستأجرة للأسر المتضررة من انهيار عمارات الجوفة

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قال المستشار الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط، ان المؤسسات المعنية بحادثة انهيار "البناء العشوائي القديم في منطقة الجوفة" قررت تأمين مساكن مستأجرة للأسر المتضررة وبحد أقصى 150 دينارا شهرياً لكل أسرة .

السبيل - بتراقال المستشار الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط، ان المؤسسات المعنية بحادثة انهيار "البناء العشوائي القديم في منطقة الجوفة" قررت تأمين مساكن مستأجرة للأسر المتضررة وبحد أقصى 150 دينارا شهرياً لكل أسرة .



واضاف انه المساكن ستكون وفق معدلات استجار المساكن في منطقة الجوفة مع تزويد تلك الأسر بالأثاث المناسب والمستلزمات الضرورية، ذلك لحين الانتهاء من وضع تصور كامل لمناطق الانهيار، وفق الدراسات الفنية التي تجري حاليا بالتعاون مع عدد من المؤسسات.