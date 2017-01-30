أمر ملكي بطائرة لاخلاء طفلي الشرايري

السبيل - (بترا)بتوجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وإيعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، توجهت اليوم الإثنين طائرة اخلاء طبي تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية لاخلاء الطفلين الأردنيين جعفر وآدم الشرايري، المتواجدين في مستشفى الملك خالد في تبوك، واللذين تعرضا لحادث سير في السعودية، ليتم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية لمتابعة حالتهما الصحية واستكمال العلاج المناسب لهما.