نائب يتوسط لـ ''أمل'' لتحصل على وظيفة من ''الباشا'' (صورة)

السبيل - رصدنشر المصور الصحفي فارس خليفة، اليوم الاثنين، صورة أرسلها نائب تحت قبة البرلمان يطلب فيها من "الباشا" التوسط لفتاة لحصولها على وظيفة بالكرك.

وكتب النائب بطلبه: "....... ماجستير تكنولوجيا التعليم هناك شاغر في كلية المجتمع الكرك".وتابع: "وقد سبق للجامعة أن طلبت من الآنسة أمل ارسال السيرة الذاتية".وأضاف النائب: "أرجو سعادة الأخ الباشا التكرم بالتوسط مع رئيس الجمعة؛ كون هناك فرصة لتعيينها".وختم طلبه بالشكر لسعادة الباشا، ووقع الورقة تحت اسم أبوغانم.