نائب يتوسط لـ ''أمل'' لتحصل على وظيفة من ''الباشا'' (صورة)
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نشر المصور الصحفي فارس خليفة، اليوم الاثنين، صورة أرسلها نائب تحت قبة البرلمان يطلب فيها من "الباشا" التوسط لفتاة لحصولها على وظيفة بالكرك.
وكتب النائب بطلبه: "....... ماجستير تكنولوجيا التعليم هناك شاغر في كلية المجتمع الكرك".
وتابع: "وقد سبق للجامعة أن طلبت من الآنسة أمل ارسال السيرة الذاتية".
وأضاف النائب: "أرجو سعادة الأخ الباشا التكرم بالتوسط مع رئيس الجمعة؛ كون هناك فرصة لتعيينها".
وختم طلبه بالشكر لسعادة الباشا، ووقع الورقة تحت اسم أبوغانم.
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