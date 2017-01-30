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الإثننين 30 كانون الثاني 2017

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نائب يتوسط لـ ''أمل'' لتحصل على وظيفة من ''الباشا'' (صورة)

نائب يتوسط لـ &#039;&#039;أمل&#039;&#039; لتحصل على وظيفة من &#039;&#039;الباشا&#039;&#039; (صورة)
السبيل - رصد

نشر المصور الصحفي فارس خليفة، اليوم الاثنين، صورة أرسلها نائب تحت قبة البرلمان يطلب فيها من "الباشا" التوسط لفتاة لحصولها على وظيفة بالكرك.

وكتب النائب بطلبه: "....... ماجستير تكنولوجيا التعليم هناك شاغر في كلية المجتمع الكرك".
وتابع: "وقد سبق للجامعة أن طلبت من الآنسة أمل ارسال السيرة الذاتية".

وأضاف النائب: "أرجو سعادة الأخ الباشا التكرم بالتوسط مع رئيس الجمعة؛ كون هناك فرصة لتعيينها".

وختم طلبه بالشكر لسعادة الباشا، ووقع الورقة تحت اسم أبوغانم.



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