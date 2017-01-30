إعدام 150 نخلة في الأغوار الشمالية.. لهذا السبب

Tweet



واصلت مديرية زراعة لواء الاغوار الشمالية وللأسبوع الثالث على التوالي حملاتها على اشجار النخيل شديدة الاصابة بحشرة النخيل الفتاكة حيث تقوم المديرية وبالتنسيق مع المزارعين بإعدام تلك الاشجار للقضاء كليا على بؤر الحشرة ومواقع تكاثرها تلافيا لانتشارها.

السبيل - بتراواصلت مديرية زراعة لواء الاغوار الشمالية وللأسبوع الثالث على التوالي حملاتها على اشجار النخيل شديدة الاصابة بحشرة النخيل الفتاكة حيث تقوم المديرية وبالتنسيق مع المزارعين بإعدام تلك الاشجار للقضاء كليا على بؤر الحشرة ومواقع تكاثرها تلافيا لانتشارها.



وحسب مدير الزراعة المهندس بكر بلاونة، فقد اعدمت المديرية خلال الاسبوعين الماضيين 150 شجرة شديدة الاصابة وتوقع اعدام 50 شجرة اخرى تنتشر في مساحات متناثرة بين مزارع الحمضيات والخضروات.



وقال ان مزارع النخيل المتخصصة بهذه الزراعات لها انظمة تعامل ووقاية من قبل اصحابها ولا تحتاج الا للمتابعة، داعيا المزارعين الى التخلص من العسف الزائد عن الاشجار لتلافي انتشار الحشرات.



كما دعا البلاونة المزارعين الى تفقد اشجارهم باستمرار، موضحا ان مجموع اشجار النخيل في اللواء يصل الى نحو خمسة الاف.