''داعش'' يعدم أشخاصًا بتهمة ''العمالة للأردن''

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أعدم تنظيم الدولة المعروف اعلامياً بـ"داعش" 66 شخصاً في مناطق سيطرته بسوريا، ونفذت عمليات الإعدام في محافظات الرقة ودير الزور وحمص وحلب والحسكة خلال الفترة الممتدة بين الـ 29 من كانون الأول / ديسمبر الجاري من العام 2016 وحتى الـ 29 من كانون الثاني / يناير 2017، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان. السبيل - رصدأعدم تنظيم الدولة المعروف اعلامياً بـ"داعش" 66 شخصاً في مناطق سيطرته بسوريا، ونفذت عمليات الإعدام في محافظات الرقة ودير الزور وحمص وحلب والحسكة خلال الفترة الممتدة بين الـ 29 من كانون الأول / ديسمبر الجاري من العام 2016 وحتى الـ 29 من كانون الثاني / يناير 2017، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.



وأكد المرصد أن الإعدامات شملت 41 مدنياً بينهم سيدة، و6 اشخاص من الفصائل المعارضة والمقاتلة، وخمسة عناصر ينتمون لتنظيم داعش، و17 عنصراً على الأقل من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها.



واشار الى ان التنظيم اتهم الاشخاص الذين اعدمهم بـ"التجسس، والعمالة لمرتدي القوات الكردية، والعمالة للتحالف الدولي، وسب الله عز وجل، وإعطاء مواقع وإحداثيات عسكرية، والعمالة مع الأجهزة الأمنية الأردنية ، والعمالة لصحوات الردَّة".



ولم يحدد التنظيم أعداد الذين اعدموا لكل تهمة بشكل منفصل، ومن بينهم الاشخاص الذين اعدموا بتهمة العمالة للحكومة الاردنية.



ووفقاً للمرصد، فإن إجمالي عدد من أعدمهم التنظيم منذ إعلانه ما يطلق عليه "الخلافة" في 29 حزيران 2014 ارتفع إلى 4577 من المدنيين والمقاتلين وعناصر القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها وعناصر من تنظيم داعش .

