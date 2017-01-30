"التنمية" تمهل منكوبي الجوفة لإخلاء الشقق الفندقية

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قال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط إن الوزارة أبلغت منكوبي عمارات الجوفة يوم أمس الأحد بضرورة البحث عن مساكن لهم، وأمهلتهم حتى يوم الأربعاء الأول من شباط لإخلاء الشقق الفندقية التي تم إيواؤهم فيها على حساب الوزارة.

السبيل - مؤمنة معاليقال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط إن الوزارة أبلغت منكوبي عمارات الجوفة يوم أمس الأحد بضرورة البحث عن مساكن لهم، وأمهلتهم حتى يوم الأربعاء الأول من شباط لإخلاء الشقق الفندقية التي تم إيواؤهم فيها على حساب الوزارة.



وأضاف الرطروط خلال حديثه لـ"حياة اف ام" اليوم الاثنين أن الوزارة ستقدم للمنكوبين الذين كانوا يمتلكون منازلهم وهم (12) أسرة أجرة بقيمة 150 دينارا، لمدة 6 أشهر إلى جانب مبلغ 1000 دينار قيمة أثاث.



أما الأسر التي كانت مستأجرة داخل البنايات المنهارة فسيتم تقديم 150 دينارا أجرة منازل لمدة ثلاثة أشهر، ومنح 1000 دينار قيمة أثاث.



وأشار الرطروط إلى أن الأسر التي تم إخلاؤها من المنازل بشكل احترازي فسيتم دفع مبلغ 150 دينارا أيجار منزل لمدة 3 أشهر.



وبحسب الرطروط، فإن على هذه الأسر البحث عن منازل للإيجار، وإخلاء الشقق الفندقية التي تم إيواؤهم فيها مدة أسبوعين.