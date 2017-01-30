"الخارجية": لا ضحايا أردنيين في هجوم كندا
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قالت صباح الرافعي الناطق باسم وزارة الخارجية إن السفارة الأردنية في "اوتاوا" لم تبلغ بوقوع ضحايا أردنيين في حادث إطلاق النار على مسجد بمقاطعة كيبيك، مشيرة إلى أن الوزارة ما تزال على تواصل مع السلطات الكندية للتأكد بشكل رسمي.
ووجهت الرافعي خلال حديثها لـ"السبيل" المواطنين الأردنيين في كندا للتواصل في حالات الضرورة مع السفارة الأردنية الكائنة في "اوتاوا" والاتصال عبر الرقم:
0013437777444
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