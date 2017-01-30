"الخارجية": لا ضحايا أردنيين في هجوم كندا

كيبيك، مشيرة إلى أن الوزارة ما تزال على تواصل مع السلطات الكندية للتأكد بشكل رسمي.

السبيل - مؤمنة معاليقالت صباح الرافعي الناطق باسم وزارة الخارجية إن السفارة الأردنية في "اوتاوا" لم تبلغ بوقوع ضحايا أردنيين في حادث إطلاق النار على مسجد بمقاطعة