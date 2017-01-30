Menu
الإثننين 30 كانون الثاني 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

"الخارجية": لا ضحايا أردنيين في هجوم كندا

&quot;الخارجية&quot;: لا ضحايا أردنيين في هجوم كندا
السبيل - مؤمنة معالي 

قالت صباح الرافعي الناطق باسم وزارة الخارجية إن السفارة الأردنية في "اوتاوا" لم تبلغ بوقوع ضحايا أردنيين في حادث إطلاق النار على مسجد بمقاطعة كيبيك، مشيرة إلى أن الوزارة ما تزال على تواصل مع السلطات الكندية للتأكد بشكل رسمي.

ووجهت الرافعي خلال حديثها لـ"السبيل" المواطنين الأردنيين في كندا للتواصل في حالات الضرورة مع السفارة الأردنية الكائنة في "اوتاوا" والاتصال عبر الرقم:
 0013437777444

 

 

إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى