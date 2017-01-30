الأردن يقبض على مطلوب لـ''الانتربول'' مختلس مليار دولار

Tweet السبيل - ذكرت ادارة الاعلام الامني ان ادارة الشرطة العربية والدولية/ مكتب انتربول عمان تمكن من إلقاء القبض على احد الاشخاص المطلوبين دولياً لأحد الدول العربية بموجب تعميم دولي (نشرة دولية حمراء) وذلك عن تهمة الاضرار العمدي بأموال الدولة (الاختلاس) بمبالغ تقدر بحوالي مليار دولار امريكي، وبحقه حكم غيابي بالحبس لمدة سبع سنوات .



وحول التفاصيل، اضافت ادارة الاعلام الامني انه تم القبض على المطلوب اثناء محاولته دخول المملكة قادما من احدى الدول الاوروبية عن طريق مطار الملكة علياء الدولي، وبعد التدقيق على نظام السيطرة ومنظومة الاتصال الدولية التي اشارت لوجود طلب دولي بحقه وجرى اصطحابه لاتخاذ كافة الاجراءات الشرطية بحقه، وجرى توديعه القضاء بعد ذلك .



وتابعت ادارة الاعلام الامني انه تم التواصل مع الجهات المختصة في الدولة الطالبة له دوليا من اجل ارسال ملف الاسترداد عن طريق سلطاتهم القضائية، وبالطرق الدبلوماسية للنظر بطلب تسلميه اليهم عن طريق القضاء الاردني .



وتأتي هذه الجهود ضمن سياسة مديرية الامن العام الدائمة لمتابعة الجريمة والمجرمين سواء كانوا داخل المملكة ام خارجها، وتقديمهم للعدالة للنظر بقضاياهم.