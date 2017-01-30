الأردن يقبض على مطلوب لـ''الانتربول'' مختلس مليار دولار
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وحول التفاصيل، اضافت ادارة الاعلام الامني انه تم القبض على المطلوب اثناء محاولته دخول المملكة قادما من احدى الدول الاوروبية عن طريق مطار الملكة علياء الدولي، وبعد التدقيق على نظام السيطرة ومنظومة الاتصال الدولية التي اشارت لوجود طلب دولي بحقه وجرى اصطحابه لاتخاذ كافة الاجراءات الشرطية بحقه، وجرى توديعه القضاء بعد ذلك .
وتابعت ادارة الاعلام الامني انه تم التواصل مع الجهات المختصة في الدولة الطالبة له دوليا من اجل ارسال ملف الاسترداد عن طريق سلطاتهم القضائية، وبالطرق الدبلوماسية للنظر بطلب تسلميه اليهم عن طريق القضاء الاردني .
وتأتي هذه الجهود ضمن سياسة مديرية الامن العام الدائمة لمتابعة الجريمة والمجرمين سواء كانوا داخل المملكة ام خارجها، وتقديمهم للعدالة للنظر بقضاياهم.
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