السفارة الأردنية في أبوظبي: نتابع كل تفاصيل قضية النجار

Tweet



أكدت السفارة الاردنية في ابوظبي أنها تقوم بمتابعة قضية الزميل تيسير النجار، منذ إبلاغها بتوقيفه، وقام كادر السفارة بزيارته عدة مرات، وذلك للاطمئنان على أوضاعه، كان آخرها بتاريخ يوم الاربعاء الماضي الموافق 2017/1/25، حيث أبدى النجار خلالها شكره لجهود السفارة ووزارة الخارجية في متابعة قضيته، بحسب السفارة.

السبيل - بتراأكدت السفارة الاردنية في ابوظبي أنها تقوم بمتابعة قضية الزميل تيسير النجار، منذ إبلاغها بتوقيفه، وقام كادر السفارة بزيارته عدة مرات، وذلك للاطمئنان على أوضاعه، كان آخرها بتاريخ يوم الاربعاء الماضي الموافق 2017/1/25، حيث أبدى النجار خلالها شكره لجهود السفارة ووزارة الخارجية في متابعة قضيته، بحسب السفارة.



وأوضحت السفارة أنه "خلال الزيارة الاخيرة؛ استمع كادر السفارة الى طلبات النجار التي شملت تغيير البزة الخاصة بمركز احتجازه وحضور ممثل عن السفارة لجلسات محاكمته".



وأضافت أنها قامت "بمخاطبة السلطات الاماراتية بخصوص تلبية طلبات النجار، ووفق القوانين والأعراف الدبلوماسية حيث وعدت السلطات الاماراتية صاحبة العلاقة، السفارة بمتابعة طلبات النجار بأسرع وقت ممكن ومتابعة تنفيذها مع السفارة".



يشار إلى ان نقابة الصحافيين الأردنيين عينت محاميا إماراتيا لتمثيل الزميل النجار في محاكمته التي من المقرر ان تبدأ جلستها الاولى يوم الاربعاء المقبل الموافق 2017/2/1.



وأكدت السفارة انها تتابع كل تفاصيل قضية النجار وفق الأنظمة والقوانين والأعراف الديبلوماسية، وتتواصل معه باستمرار للاستماع الى طلباته ومتابعة تنفيذ الممكن قانونيا منها.



وقالت إنها ستعمل على متابعة جلسات المحكمة وستستمر في متابعة القضية مع السلطات الاماراتية المختصة.



وكانت ماجدة الحوراني، زوجة الصحفي الأردني المعتقل في دولة الإمارات، قد قالت إن زوجها طلب من قنصل السفارة الأردنية الذي زاره الأربعاء الماضي توفير ملابس دافئة له كونه يعتقل في سجن صحراوي بارد، فأجابه القنصل بالقول: "سنحاول".



واعربت الحوراني خلال حديثها لـ"السبيل" عن استهجانها من رد القنصل مشيرة إلى أن من أقل حقوق المعتقل توفير الملابس المناسبة له وأشارت إلى أن السفارة الأردنية في الإمارات لم تقابل زوجها سوى ثلاث مرات منذ فترة احتجازه التي امتدت منذ عام وشهرين.



وناشدت الحوراني المعنيين بتوفير الملابس الدافئة لزوجها والاهتمام بحضور جلسات المحكمة ومتابعة قضيته بالشكل المطلوب.



وقالت إن زوجها الصحفي مثل أمام المحكمة في أول جلسة له بتاريخ 18-1-2017 ووجهت له تهمة الإساءة للدولة.



وأضافت الحوراني في حديث منفصل لبرنامج "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام "هذه أول جلسة محاكمة لتيسير منذ اعتقاله قبل أكثر من عام في الإمارات".



وبينت الحوراني التي لم تتمكن من زيارة زوجها حتى الآن "بأن المحكمة قررت تأجيل جلستها حتى تاريخ 1/2/2017 لحين حضور محامي معه".



ونوهت بأن تم توكيل المحامي علي خضر العبادي بالحضور والترافع عن تيسير النجار.









