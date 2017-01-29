بالفيديو.. انشطار مركبة إلى نصفين في حادث بعمّان (شاهد)

السبيلنشر نشطاء على موقع يوتيوب، مقطع فيديو يظهر سيارة شُقت إلى نصفين، نتيجة اصطدامها في عامود كهرباء.

وكانت فرق الإنقاذ الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع الحادث فجر الأحد خلف السيتي مول بعمان، ونتج عنه إصابة شخص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى المدينة الطبية، وحالته العامة بالغة.