بلتاجي: نعمل على ''هندسة'' إجراءات المعاملات

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طلب أمين عمان عقل بلتاجي من المسؤولين المعنيين في الأمانة إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المتعلقة بالمعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين.

السبيل - بتراطلب أمين عمان عقل بلتاجي من المسؤولين المعنيين في الأمانة إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المتعلقة بالمعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد بلتاجي لدى لقائه المسؤولين المعنيين اليوم الاحد على أهمية سيادة القانون وهندسة الإجراءات وتطويرها وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أثناء زيارته الأمانة اليوم بما يكفل تقديم الخدمة الافضل للمواطن على ان تقدم خطط عملية واضحة قابلة للتطبيق.



ولفت الى أهمية وضوح وتسلسل سير المعاملة وتسريع الاجراءات لإجازتها في حال استجابتها للأنظمة والتعليمات ومتطلبات الأمانة وتطوير آلية لتحقيق متطلبات وموافقات المؤسسات الاخرى، خاصة في حال التراخيص المهنية.



واشار الى وضع آلية للتدرج في منح اذونات الأشغال بما يواكب مراحل تنفيذ الاعمال الانشائية للأبنية ويكفل حسن التنفيذ والتفتيش في مراحل لاحقة لضمان عدم وقوع مخالفات.



وأكد تطبيق ما جاء من رؤى وافكار في الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني خاصة الورقة السادسة، والعمل من خلال نهج واضح يقوم على الخدمة بشمولية وعدالة ومحاربة الواسطة والمحسوبية وفي إطار مبني على المكاشفة مع المواطن والاعتراف بأوجه التقصير حال وجودها.



وأوضح بلتاجي أن سيادة القانون والذي رفعت شعاره أمانة عمان بداية العام الحالي بمنع التجاوزات والمخالفات والتعدي على الممتلكات والمرافق العامة وعلى حقوق الآخرين مطلب رئيس وركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.



وأكد ان التعامل مع المواطن يجب ان يكون بمنتهى العدالة والشفافية والمصداقية مبينا ان اهم أسباب رفض المعاملة يتمثل بعدم اكتمالها او مخالفتها للنظام والتعليمات النافذة.



وكشف بلتاجي أن الأمانة سترفع هذا العام شعار "سيادة القانون - عدالة" وان كافة معاملاتها ستمهر بختم لهذه العبارة لتذكير الموظف والمواطن على السواء، مؤكدا ضرورة التزام كافة كوادر الأمانة بهذا الشعار.



وأوعز الى وضع نماذج للتفتيش الصحي والمهني والأبنية بما يكفل العدالة والشفافية وتحقيق سيادة القانون ومعالجة اي اعمال سلبية تجلب الشبهة لموظفي الأمانة خلال اعمال التفتيش وعدم التعسف بتطبيق التعليمات.



وقال بلتاجي ان تعدد مهام الأمانة وعظم واجباتها وارتباطها بالعاصمة عمان يجعلها مؤثرة في صورة المملكة عربيا وعالميا، لذلك وجب العمل واتخاذ الإجراءات بما يعزز الصورة الايجابية للمملكة وحرص الأمانة على تشجيع البيئة الاستثمارية في مدينة عمان.





