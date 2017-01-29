''المقاطعة'' بين تخفيض الأسعار وخسائر المزارعين

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تفاوتت آراء المستهلكين والمختصين حيال حملات المقاطعة التي دشنتها جمعية حماية المستهلك ونشطاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمنتجات البيض والبطاطا المحلية بعد ارتفاع اسعارها لمستويات قياسية. السبيل- ايمن فضيلاتتفاوتت آراء المستهلكين والمختصين حيال حملات المقاطعة التي دشنتها جمعية حماية المستهلك ونشطاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمنتجات البيض والبطاطا المحلية بعد ارتفاع اسعارها لمستويات قياسية.



وشهد بداية الشهر الحالي ارتفاعا غير مسبوق لأسعار البيض حتى تراوحت اسعار الطبق بين 3.40-3.80 دنانير، وشهدت البطاطا ايضا ارتفاعات غير مسبوقة في اسعارها تراوحت بين 1.25-1.55 دينار للكيلو.



صفحة "حملة المقاطعة الأردنية"

وأطلق مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك صفحة رسمية لحملة المقاطعة الأردنية، حيث تم إنشاء صفحة تضم عددا كبيرا من المشاركين الذين يؤكدون ضرورة ألا تمر حزمة من القرارات الاقتصادية، المتمثلة في رفع أسعار عدد كبير من السلع.



القائمون على الصفحة يذكرون أن سبب إنشاء الصفحة يهدف الى تحقيق مجموعة اهداف في ظل الظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطن حاليا، حيث يتطلب الامر من المواطنين، المساهمة في سد العجز المالي؛ الأمر الذي سيحمل المواطنين اعباء مالية اضافية.



ومن بين المنشورات على الصفحة بوستات تتعلق بحملات لمقاطعة بيض المائدة والبطاطا وهذا ما يجد تفاعل من قبل المشتركين في الصفحة.



وتحظى المنشورات بتفاعل من قبل المشتركين في الصفحة سواء داخل الاردن وخارجه، حيث يطالبون بضرورة مقاطعة السلع التي ترتفع اسعارها ومنها بيض المائدة، البطاطا اضافة الى مقاطعة اي سلعة سيتم مستقبلا الاعلان عن رفع.



"السبيل" استطلعت آراء مزارعين ونقابيين ومختصين وجمعية حماية المستهلك ووزارة الزراعة حول مقاطعة المنتجات المحلية، وأثرها في السلع والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية خاصة مربي الدواجن.



المزارع يدفع الثمن مرتين

نقيب المهندسين الزراعيين السابق عبدالهادي الفلاحات أكد ضرورة دعم المنتج الزراعي الوطني؛ لأنه ضمان مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف الفلاحات اقدر صاحب فكرة المقاطعة، الا انني مازلت اقول ان المزارع الاردني هو الذي يدفع الثمن مرتين، داعيا إلى توجيه هذا الجهد لمقاطعة سلع اخرى نحن بأمس الحاجة إلى مقاطعتها.



وأشار الى أهمية ان يوجه جهد اضافي لدعم المنتج الوطني، خصوصا عندما ينخفض سعره اقل من الكلف في كثير من الاحيان.



وبين الفلاحات ان المقاطعة بحد ذاتها سلاح مشروع، لكن استعمالها يجب ان يوجه لكسر الاحتكار وليست لمنتج وطني يرتفع حينا، وينخفض احيانا، ويتحمل المزارع ضريبة العطاء والإنتاج في واقع صعب ومؤلم مرتين حين الخسارة، وحين ارتفاع السعر ولو قليلا.



المقاطعة سلوك حضاري

الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين أكد أن الإنتاج الزراعي إنتاج وطني، ويشكل جزءا اساسيا للقطاع الزراعي الذي يواجه تحديات عدة مرتبطة بالتسويق، وكلف الإنتاج والاغلاقات الحدودية، وانعكاسها على المزارعين، وخصوصاً صغار المنتجين ومقاطعة المنتجات الزراعية الوطنية تعتبر إضرارا بالمزارع الاردني وضرب للاقتصاد الوطني.



وبين حدادين ان ارتفاع بعض أصناف الخضار لفترة زمنية محدودة وقصيرة هي الفترة المناسبة للمزارع، يقابله انخفاض حاد في الاسعار ولفترة زمنية طويلة، وعند نزول الاسعار الجميع يلتزم الصمت، ولا يوجد اي تعليق او مطالبة بالمقاطعة تكاد تغطي تكاليف بعض العمليات الزراعية .



واشار حدادين الى ان الارتفاع الحاصل في بعض السلع يعود إلى انخفاض الانتاج وتدني درجات الحرارة أو لعوامل جوية؛ كون المنتجات الزراعية كأن حي يتأثر بالعوامل الجوية والظروف المناخية المتغيرة.



وبالنسبة للأسعار المنتجات وارتفاعها في الاردن، اوضح انها تعتبر من أقل الاسعار مقارنة مع دول الجوار، لافتا الى ان الاردنيين هم الوحيدون في العالم الذين يشترون الخضار بالعبوات او ما تعرف "بالبكسة".



وأشار الى أن ذلك دليل قاطع على رخص المنتجات الزراعية المحلية التي يجب ان ندعهما كي يواصل المزارع عمليته الانتاجية لهذا القطاع الحيوي، والمهم في مفهوم الأمن الغذائي.



وختم حديثه بالقول ان سلوك المقاطعة سلوك حضاري، ومتبع في العديد من الدول.



الخلل في الحلقات التسويقية

الجمعية الوطنية لحماية المستهلك اعتبرت أن حملة مقاطعة سلعتي بيض المائدة والبطاطا التي تبنتها الجمعية لاقت تجاوبا منقطع النظير من قبل المواطنين وبعض تجار التجزئة الأمر الذي أدى إلى العزوف عن شراء هاتين المادتين.



وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات منذ ارتفاع الأسعار تواصلت الجمعية مع الجهات ذات العلاقة وحثتها على خفض الأسعار إلى مستويات سعرية مقبولة، إلا أن الاستجابة كانت معدومة نهائيا وذلك من خلال تبريرات غير منطقية تقوم على اساس ارتفاع كلف الانتاج والتشغيل؛ وهو ما يناقض الأسعار خلال الفترات الماضية الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن وجود كلف اضافية للإنتاج والتشغيل الذي تبين انه غير حقيقي باستثناء كلف التدفئة التي زادت بشكل بسيط، لكنها انعكست على المواطن بشكل كبير جدا.



وأضاف عبيدات انه بخصوص مادة بيض المائدة، فإن الخلل يعود إلى الحلقة التسويقية بداية من المنتج، ووصولا الى المستهلك، حيث وجدنا ان كثير من تجار الجملة وتجار التجزئة تزيد ارباحهم على 30 % من السعر الاجمالي؛ حيث إن سعر البيع من ارض المزرعة يقل بدينار واحد تقريبا عن السعر المعلن عند البيع لدى تجار التجزئة.



وحول مادة البطاطا التي يحتكر معظم انتاجها وتسويقها فئة صغيرة العدد، قال عبيدات ان الحجج والتبريرات اصبحت موحدة لدى كل من يريد رفع الاسعار، وهي حجج وبراهين القصد منها ايجاد تبريرات لرفع الاسعار فكلف الانتاج والتشغيل لم تتغير.



وبين عبيدات أن حملة المقاطعة مستمرة، وهنالك تجاوب كبير من قبل المواطنين؛ حيث إن هذه السلع لها فترة صلاحية معينة، وفي حال تكدسها وبقائها لدى التجار فإن الحل الأمثل هو تخفيض الأسعار.



وأكد عبيدات أن حملة المقاطعة مستمرة ولن يتم التراجع عنها حتى عودة الأسعار إلى طبيعتها ضمن الأسعار المعقولة والمنطقية، وان المؤشرات الأولية تؤكد أن نسبة المشاركين في حملة المقاطعة تتزايد يوما بعد يوم، وقد تصل إلى نسبة غير مسبوقة من اعداد المقاطعين.



ثقافة احتجاجية تضر بالمزارع

بدوره اعتبر نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس نهاد العليمي ان ثقافة المقاطعة هي ثقافة احتجاجية راقية تنم على تفاعل المجتمعات، وقدرتها على التفاعل مع قضاياها بطريقة حضارية، لافتا إلى ان اليوم ظهرت حركة مقاطعة البيض والبطاطا التي تقاطع هذين المنتجين لارتفاع اسعارهما كما يروج أصحاب هذه الحركة.



وبين العليمي انه يجب أن يكون محرك حركات المقاطعة هو "الاحتكار"، وليس ارتفاع الأسعار؛ لأن الارتفاع له ما يبرره في الزمان والكلف، وحقيقة حركات المقاطعة يجب أن تكون الدفاع عن الحق أينما وجد.



وبين انه من الخطأ أن تقوم حركة مقاطعة وهي غير مستندة إلى الحقائق التي تقنع الجميع، ومن الخطأ أن نتبدأ حركة مقاطعة فقط؛ لأن الأسعار مرتفعة هذا هو الظلم بعينه.



واشار الى انا المتصفح لحركة (مقاطعة البيض والبطاطا ) لا يجد اية معادلات أو أرقام علمية توضح كلف الإنتاج وهوامش الربح الموجودة، وما تحتويه هذه الصفحات كلام ليس له أساس من الصحة أو الدقة وليس من أصحاب الاختصاص.



واوضح ان ثقافة المقاطعة ثقافة راقية، يجب أن تظل باقية في مجتمعنا وتتوجه بشكل دقيق نحو ثقافة الاحتكار وان لا تتحول وسيلة إلى هدم منتجات قطاعاتنا الانتاجية الوطنية.



وبين ان اظهار الحقائق هو أفضل وسيلة لإحقاق العدل للجميع، وغياب المعلومات تعطي دائما نصف الحقيقة ووجودها يغير صورة المشهد كاملا، والمشتغلون في القطاع الزراعي يعلمون كم التهويل والغرابة في المعلومات التي يتم تداولها عن هذا القطاع ومزارعيه و هوامش أرباحهم.



وأكد ان المزارع الأردني هو الخاسر في أغلب الأوقات على مدار العام، فعندما تباع منتجاته بأسعار زهيدة جدا لا تغطي جزء من تكاليف إنتاجه لم تخرج علينا حملة لدعمه وابقائه مستمرا في زراعة الأرض، فقط هو من يجب أن يتحمل.

