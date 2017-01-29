زوجة الصحفي النجار مصدومة من رد السفارة الأردنية

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قالت ماجدة الحوراني زوجة الصحفي الأردني المعتقل في دولة الإمارات أن زوجها طلب من قنصل السفارة الأردنية الذي زاره الأربعاء الماضي توفير ملابس دافئة له كونه يعتقل في سجن صحراوي بارد، فأجابه القنصل بالقول: "سنحاول".

السبيل - مؤمنة معاليقالت ماجدة الحوراني زوجة الصحفي الأردني المعتقل في دولة الإمارات أن زوجها طلب من قنصل السفارة الأردنية الذي زاره الأربعاء الماضي توفير ملابس دافئة له كونه يعتقل في سجن صحراوي بارد، فأجابه القنصل بالقول: "سنحاول".



واعربت الحوراني خلال حديثها "للسبيل" عن استهجانها من رد القنصل مشيرة إلى أن من أقل حقوق المعتقل توفير الملابس المناسبة له وأشارت إلى أن السفارة الأردنية في الإمارات لم تقابل زوجها سوى ثلاث مرات منذ فترة احتجازه التي امتدت منذ عام وشهرين.



وناشدت الحوراني المعنيين بتوفير الملابس الدافئة لزوجها والاهتمام بحضور جلسات المحكمة ومتابعة قضيته بالشكل المطلوب.



وقالت الحوراني أن زوجها الصحفي مثل أمام المحكمة في أول جلسة له بتاريخ 18/1/2017 ووجهت له تهمة الإساءة للدولة.



وأضافت الحوراني في حديث لبرنامج "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام "هذه أول جلسة محاكمة لتيسير منذ اعتقاله قبل أكثر من عام في الإمارات".



وبينت الحوراني التي لم تتمكن من زيارة زوجها حتى الان "بأن المحكمة قررت تأجيل جلستها حتى تاريخ 1/2/2017 لحين حضور محامي معه".



ونوهت بأن تم توكيل المحامي علي خضر العبادي بالحضور والترافع عن تيسير النجار.



وكانت نقابة المحامين الأردنيين قد كلفت المحامي فيصل الخزاعي بمتابعة قضية النجار، حيث زار الإمارات قبل شهر لمقابلته ولكن لم يتمكن من ذلك رغم طلبه من السفارة الأردنية في أبو ظبي مساعدته على ذلك حسب كلام الحوراني.



وجددت الحوراني تأكيدها على أن التهمة المسندة لزوجها تيسير هي "الإساءة للدولة" على خلفية منشور له على الفيسبوك عام 2014، ومكالمة له معها اعتبرت ضمن الأدلة ضده، كما أبلغها تيسير خلال الاتصال الهاتفي معه.



ولم تعرف الحوراني المواد القانونية المسندة له بالاتهامات، لكنها أشارت الى أن المحامي اختاره تيسير النجار وتواصلت هي معه شخصياً.



وأكدت بأن موظفين من السفارة الأردنية زاروه يوم احالته للمحكمة ولم يجدوه، وعاودوا الزيارة بعد ذلك، وطلب منهم تيسير توفير محام له وأبلغوه أن هذا أمر صعب ويرتب عليهم مسؤولية توفير محام لكل أردني مقيم في الامارات ويتعرض للمحاكمة.



فطلب منهم "جاكيت" فأجابوه حسب كلام تيسير "بنحاول".



ومما يذكر بأن ماجدة الحوراني زوجة تيسير النجار تقدمت باستدعاء لوزارة الخارجية بتاريخ 24/1/2017 تطلب متابعة قضية زوجها الذي أحيل للمحاكمة.



ونوهت حوراني بأنها ستلتقي اليوم الأحد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة لحث الحكومة على الاهتمام ومتابعة قضية زوجها الصحفي.

