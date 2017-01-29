"الملكية الأردنية" تطبق قرار ترامب

وأشارت الشركة في بيان صحفي أنها بدأت بتطبيق هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ اليوم 29/1/2017، بناءً على طبيعة وثائق السفر التي بحوزة المسافرين، مثل بطاقة الإقامة وفئة تأشيرة الدخول المثبتة على جواز السفر، وكما هو مبين تالياً :

• الجنسيات المعنية بهذه التعليمات هي: السودان، ليبيا، الصومال، سوريا، إيران، العراق واليمن .

• يسمح بالدخول فقط لحملة وثائق السفر التالية من هذه الجنسيات:

- حملة البطاقات الخضراء الدائمة (Permanent Green Cards Holders) .

- حملة تأشيرات الدخول من الفئتين A1 و A2 اللتين تُمنحان ممثلي الحكومات وأقرباءهم المباشرين .

- حملة تأشيرات الدخول فئة C2 التي تمنح للسفر بمهام تتعلق بالأمم المتحدة .

- حملة تأشيرات الدخول من الفئتين G1 و G2 وتشمل ممثلي وموظفي المنظمات الدولية.

- حملة تأشيرات الدخول من الفئتين G3 وG4 وتشمل ممثلي وموظفي المنظمات الدولية أيضاً .

- حملة تأشيرات الدخول من فئة NATOO .

وقالت الشركة في بيانها الصحفي إن جميع تأشيرات الدخول الأخرى التي بحوزة مسافرين من الجنسيات المذكورة، سواء كانت هذه التأشيرات ممنوحة لأسباب تتعلق بالهجرة أم غير ذلك غير مسموح لحملتها بالدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية حتى إشعار آخر .