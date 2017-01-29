هلال مئذنة يشكل خطراً.. ولا أحد يستطيع الوصول له (صور)

السبيل - مؤمنة معاليقال " أبو فياض" إمام مسجد الهشلمون الكائن بضاحية الياسمين أن الرياح الشديدة خلال المنخفض الجوي الأخير أحدثت كسراً وميلاناً بهلال مئذنة المسجد والذي يبلغ طوله ما يزيد عن مترين، وأصبحت آيلة للسقوط في أي لحظة مبدياً خشيته من أن يتسبب بإيذاء المارة أو القاطنين بجوار المسجد.

وأشار أبو فياض إلى أن الدفاع المدني حضر مساء أمس السبت وحاول التعامل مع المشكلة لكن طول المأذنة البالغ (30) متراً وصعوبات أخرى حالت دون تمكن الدفاع المدني من المساعدة مناشداً المعنيين المساهمة في إزالة هذا الخطر.





