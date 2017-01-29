صقيع الليلة وارتفاع الحرارة غدا وامطار متفرقة الثلاثاء

Tweet



يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم الاحد، مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة بحوالي 3-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. السبيل - بترايطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم الاحد، مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة بحوالي 3-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتميل الأجواء ساعات المساء والليل إلى الاستقرار وتتناقص الغيوم تدريجياً، وتكون الأجواء باردة جداً، والرياح شرقية خفيفة السرعة، وفي ساعات الليل يتشكل الصقيع فوق المناطق الجبلية والبادية والسهول وأجزاء من الأغوار الشمالية.



وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم غد لتكون حول معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة أثناء النهار في المناطق الجبلية والبادية والسهول، بينما تكون مائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.



ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم الثلاثاء وتكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية والبادية والسهول، باردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة تمتد ليلاً إلى المناطق الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم ما بين 9 / - 1 درجة مئوية والمناطق الجنوبية 5/-3 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 19 والصغرى 8 درجات مئوية.