53 إصابة في عجلون.. وإخلاء 30 شخصاً حاصرتهم الثلوج

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تعاملت كوادر الدفاع المدني في عجلون منذ بداية المنخفض الجوي وحتى مساء اليوم السبت، مع 26 حادثا نتج عنها 53 اصابة.

السبيل - بتراتعاملت كوادر الدفاع المدني في عجلون منذ بداية المنخفض الجوي وحتى مساء اليوم السبت، مع 26 حادثا نتج عنها 53 اصابة.



وقال مدير الدفاع المدني العقيد هاني الصمادي ان كوادر الانقاذ والاسعاف قامت بإخلاء 30 شخصا حاصرتهم الثلوج وتأمينهم لاماكن سكنهم في المحافظة وتصدع منزل ببلدة عنجرة وانهيار ترابي على محل تجاري نتج عنه خسائر مادية، اضافة للتعامل مع حالات غسيل كلى وحالة ولادة و3 حالات سقوط و9 حالات مرضية منها وفاة طبيعية وحادث تدهور نتج عنها اصابة واحدة.