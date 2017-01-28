"الأمانة": طرق عمان سالكة

السبيل- (بترا)أكد مدير المدينة بالوكالة في أمانة عمان المهندس باسم الطراونة أن كافة الطرق في مدينة عمان سالكة، ولم تشهد الأنفاق اي اغلاقات على مدار اليومين الماضيين؛ نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة، وزخات الثلوج.وقال إن ما يزيد على 130 آلية تابعة لأمانة عمان، اضافة الى ان اكثر من 50 آلية تم استئجارها من القطاع الخاص عملت ليلة أمس على فتح الطرق، والتعامل مع تراكم الثلوج أولًا بأول، خاصة في مناطق غرب عمان.وأشار الطراونة الى انه قد تم تعزيز اسطول امانة عمان العامل في مثل هذه الظروف الجوية بمشاغل متحركة حديثة تخدم اسطول امانة عمان بجميع الخدمات.وأهاب الطراونة بالمواطنين الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة، والثلوج، او حدوث الانجماد الا عند الضرورة القصوى؛ لإفساح المجال امام الجهات المعنية للعمل بأريحية؛ وحفاظا على سلامتهم .ولفت الطراونة إلى ان الملاحظات التي تلقتها غرف الطوارئ في الأمانة تقع في سياقها الطبيعي في مثل هذه الحالات الجوية، وتعاملت معها أجهزة وكوادر الأمانة.وأكد ان أمانة عمان على استعداد تام لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الـ 22.ودعا المقاولين العاملين في قطاع الإنشاءات إلى عدم ترك الأتربة والاسمنت ومخلفات البناء، وآليات العمل على الأرصفة والطرق؛ كونها تلحق الضرر في قنوات تصريف المياه خلال تساقط الأمطار .كما دعا المواطنين الى عدم ربط مزاريب الأبنية بطريقة غير قانونية على مناهل الصرف الصحي؛ لعدم التسبب بفيضانات؛ لعدم قدرتها على استيعاب مياه الامطار.وتهيب أمانة عمان بالأخوة المواطنين وأصحاب المحال التجارية التأكد من ثبات اللوحات الإعلانية، والأجسام الصلبة على أسطح المنازل؛ لضمان عدم تأثرها بالرياح المتوقعة أن تهب بسرعات عالية.