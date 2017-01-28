تعرف على آخر أخبار الطقس

Tweet السبيل - نشرت دائرة الأرصاد الدوية آخر تحديثات حالة الطقس اليوم السبت، وتالياً التفاصيل:



نهارا: تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً التي تؤثر على المملكة منذ يوم أمس، الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة كما يتوقع بإذن الله تساقط ثلوج خفيفة الى متوسطة بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000م فوق سطح البحر،ومع ساعات ما بعد الظهر تخف تدريجياً حدة المنخفض الجوي لتضعف الهطولات في شمال ووسط المملكة مع بقاء تساقط لزخات من المطر بين الحين والآخر وزخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100م فوق سطح البحر خاصة في جنوب المملكة ، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

المساء والليل: الأجواء باردة جداً،مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر وزخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200م فوق سطح البحر خاصة في جنوب المملكة، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد نتيجة تدني درجات الحرارة في العديد من مناطق المملكة.

التحذيرات ليلاً :​

- خطر تشكل الانجماد في ساعات الليل وصباح اليوم التالي.

يوم الاحد 29/1/2017

ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي 4-5 درجات مئوية، الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً الى غائمة مع بقاء فرصة بإذن الله في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر والثلج خاصة فوق المرتفعات الجنوبية (الشراة)، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، واعتباراً من ساعات ما بعد الظهر تتحول الرياح إلى شمالية شرقية وتتناقص الغيوم تدريجياً وتميل الأجواء إلى الاستقرار وفي ساعات الليل يتشكل الصقيع فوق المناطق الجبلية والبادية والسهول وأجزاء من الأغوار الشمالية