الدفاع المدني ينقذ 155 شخصاً حاصرتهم الأمطار والثلوج

Tweet السبيل - صرحت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني إن كوادر الدفاع المدني ما زالت تقدم خدماتها الإنسانية للمواطنين في ظل الظروف الجوية السائدة والتي تشهد هطول للأمطار وتساقط للثلوج في معظم أنحاء المملكة.



حيث تم التعامل منذ بداية المنخفض الجوي ولغاية صباح يوم السبت مع حوادث مداهمة المياه للمنازل وجنوح بعض المركبات عن الطرق نتيجة هطول الإمطار وتساقط الثلوج حيث تم تأمين (155) شخص إلى أماكن آمنه .



كما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع (9) حالات غسيل كلى وحالتي ولادة .



وتعاملت فرق الإنقاذ مع عدد من حالات تصدع وانهيار جزئي لعدد من الأسوار دون إصابات علماً أنها تسببت بإضرار مادية في بعض المركبات التي كانت تصطف بالقرب من هذه الأسوار وكذلك تطاير الواح الزينكو والخشب من إحدى البنايات في طابق ( الروف ) دون إصابات بالأرواح .



وتدعو المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين التقيد بكل ما يصدر من إرشادات وتعليمات عن الجهات المختصة ومراعاة كافة متطلبات وإجراءات السلامة من خلال الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة والابتعاد عن جوانب الأودية والسيول وأماكن تجمع المياه .

وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) في جميع أنحاء المملكة إذا دعت الحاجة لذلك.





