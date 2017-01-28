حالة الطرق حتى الساعة 7 صباحاً

Tweet السبيل- قالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام إنه نظرا لما تشهده المملكة من ظروف جوية في مختلف محافظات المملكة فان حالة الطرق لغاية الساعة (7) من صباح اليوم السبت على النحو التالي:

: إقليم العاصمة •

تشهد مختلف مناطق العاصمة تساقط لثلوج خفيفة وإمطار خفيفة بين الحين والأخر وجميع الطرق الرئيسية سالكة بحذر شديد.

: إقليم الشمال•

محافظة إربد : تشهد تساقط إمطار متفرقة بين الحين والأخر في بعض المناطق وكافة الطرق سالكة باستثناء طريق اربد – عجلون مغلقة بسبب تراكم الثلوج وطريق بشرى – حواره – وادي الغفر مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

غرب إربد : تساقط للإمطار ورياح والطرق سالكة.

جرش : تساقط للثلوج بين الحين والأخر والطرق سالكة بحذر شديد.

عجلون : تساقط للثلوج بين الحين والأخر وكافة الطرق الرئيسية والفرعية سالكة بحذر شديد - طريق برقش أرحاب مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الرمثا : رياح خفيفة والطرق سالكة.

. المفرق: رياح لا إمطار والطرق سالكة

. إقليم الوسط:

. البلقاء : تساقط للثلوج بين الحين والاخر وجميع الطرق سالكة

الزرقاء: رياح لا إمطار والطرق سالكة.

مادبا :تساقط للثلوج بين الحين والأخر والطرق سالكة.

غرب البلقاء : رياح لا إمطار والطرق سالكة

الرصيفة : رياح لا إمطار والطرق سالكة

: . إقليم الجنوب

. الكرك: تساقط للثلوج بين الحين والأخر باستثناء (القطرانة ،الغور الصافي) والطرق سالكة بحذر

الطفلية : تساقط للثلوج بغزاره والطرق سالكة بحذر.

معان : رياح لا امطار

الشوبك : تساقط البرد وانجماد رأس النقب تساقط للثلوج والطرق سالكة بحذر.

البتراء : رياح لا إمطار وانجماد في منطقة دلاغة وضباب كثيف.

مناطق البادية

جميع مناطق البادية الشمالية والجنوبية رياح لا إمطار والوسطى تشهد تساقط خفيف للثلوج في منطقة الموقر وكافة الطرق فيها سالكة. .



وتذكر إدارة الإعلام الأمني الأخوة المواطنين عند الخروج ضرورة تفقد مركباتهم والتزام قواعد المرور حرصاً على سلامتهم كذلك ضرورة التأكد من الطرقات قبل الخروج خاصة لمن يرغب بالتنقل بين المحافظات مشيرة إن الطرق في مثل هذه الأجواء تتغير بين الحين والأخر وفي حالات الضرورة أو الاستفسار عن حالة الطرق الاتصال فوراً على رقم الطوارئ الموحد في مركز القيادة والسيطرة 911

