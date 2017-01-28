طقس ماطر وشديد البرودة اليوم

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السبيل- يكون الطقس نهار اليوم السبت شديد البرودة وتتدنى درجات الحرارة الى حوالي الصفر المئوي فوق المرتفعات الجبلية العالية، بحسب موقع "طقس العرب". السبيل- يكون الطقس نهار اليوم السبت شديد البرودة وتتدنى درجات الحرارة الى حوالي الصفر المئوي فوق المرتفعات الجبلية العالية، بحسب موقع "طقس العرب".

وتكون الأجواء غالباً غائمة مع هُطول زخات من الأمطار في أجزاء مُختلفة من البلاد، مع تشكُل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض أحياناً، كما يُتوقع تساقُط الثلوج أحياناً "بشكل مُتقطّع" فوق العديد من المرتفعات الجبلية شمال ووسط وجنوب البلاد.

وتكون الرياح غربية نشطة السُرعة، مع هبّات قوية أحياناً وبالأخص فوق جبال الشراه، وهو ما يزيد الشعور بالبرودة، إضافة إلى إثارة الأتربة في المناطق الصحراوية جنوب وشرق البلاد، وفي خليج العقبة تكون شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل تبقى الأجواء شديدة البرودة وتقترب من حاجز الصفر المئوي في أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون دون الصفر المئوي فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتبقى الفرصة مُهيأة لهُطول زخات متفرقة من الأمطار، مع استمرار فرصة تساقُط الثلوج أحياناً "بشكل مُتقطّع" فوق المرتفعات الجبلية في شمال ووسط وجنوب البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

وحذر "طقس العرب" من احتمال تشكُل الانجماد فوق المناطق الجبلية في ساعات الليل، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المُلامسة لسطح الأرض، وخطر الانزلاق بفعل تساقُط الثلوج بشكل مُتقطع فوق المرتفعات الجبلية.

وتوقع "طقس العرب" أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غدا الأحد مع بقاء الأجواء باردة في العديد من المناطق ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية.

وخلال ساعات الصباح تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات خفيفة من الثلوج فوق مرتفعات الشراه، وتستقر الأجواء ويبدأ المنخفض الجوي بالانحسار اعتباراً من ساعات الظهر.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء شديدة البرودة في العديد من المناطق وتقترب درجات الحرارة من حاجز الصفر المئوي في أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون دون الصفر المئوي فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية والبادية، ويُحتمل تشكُل الانجماد في العديد من المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتزيد من الشعور بالأجواء الباردة.

وحذر "طقس العرب" من خطر حدوث الانجماد في العديد من مناطق المملكة ليلة الأحد/الاثنين وفجر الاثنين.

