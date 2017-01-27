''الأمانة'' تعلن تعطيل كافة الكوادر الإدارية السبت الجمعة, 27 كانون2/يناير 2017 23:46 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - قرر أمين عمان عقل بلتاجي تعطيل كافة الكوادر الإدارية في الأمانة ليوم غد السبت28/1/2016 وذلك لإتاحة الفرصة وتمكين الكوادر المعنية بالحالة الجوية من العمل في الميدان نتيجة الأحوال الجوية السائده ، وتخفيف حركة السير على الطرق والحد من التنقل . Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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