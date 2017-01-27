''الأمانة'' تعلن تعطيل كافة الكوادر الإدارية السبت

السبيل - قرر أمين عمان عقل بلتاجي تعطيل كافة الكوادر الإدارية في الأمانة ليوم غد السبت28/1/2016 وذلك لإتاحة الفرصة وتمكين الكوادر المعنية بالحالة الجوية من العمل في الميدان نتيجة الأحوال الجوية السائده ، وتخفيف حركة السير على الطرق والحد من التنقل .