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السبت 28 كانون الثاني 2017

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''الأمانة'' تعلن تعطيل كافة الكوادر الإدارية السبت

&#039;&#039;الأمانة&#039;&#039; تعلن تعطيل كافة الكوادر الإدارية السبت
السبيل - قرر أمين عمان عقل بلتاجي تعطيل كافة الكوادر الإدارية في الأمانة ليوم غد السبت28/1/2016 وذلك لإتاحة الفرصة وتمكين الكوادر المعنية بالحالة الجوية من العمل في الميدان نتيجة الأحوال الجوية السائده ، وتخفيف حركة السير على الطرق والحد من التنقل .

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