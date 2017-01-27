حالة الطرق حتى التاسعة مساء

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السبيل - قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام ان حالة الطرق تبعا للحالة الجوية لغاية الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم الجمعة كانت على النحو التالية:

اقليم العاصمة: شمال عمان:تساقط ثلوج بغزارة جنوب عمان:امطار متفرقة وبيادر وادي السير ثلوج بغزارة وسط عمان:امطار متفرقة العبدلي ودوار المدينة الرياضية تساقط ثلوج شرق عمان: أمطار ورياح شديدة والطرق سالكة في جميع مناطق العاصمة اقليم الوسط : الزرقاء: رياح شديدة، امطار غزيرة متفرقة بين الحين والأخر الرصيفة: رياح شديدة وأمطار خفيفة البلقاء: تساقط ثلوج مصحوبة مع البرد غير متراكم ورياح شديدة مادبا: تساقط ثلوج غير متراكمة غرب البلقاء: امطار بين الحين والاخر اقليم الشمال: جرش: ثلوج متماسكة وتحديدا ثغرة عصفور والعمل جار على فتحها عجلون :ثلوج متراكمة والعمل جار على فتحها المفرق: امطار اربد: امطار الرمثا: امطار وتحديدا جامعة العلوم والتكنولوجيا ثلوج البادية الشماليه دير الكهف والصفاوي بدء تساقط الثلوج البادية الوسطى امطار والجيزة والموقر ثلوج بين الحين والاخر البادية الجنوبية رياح وامطار متفرقة العقبة: امطار بين الحين والآخر