بالصور.. الأمطار تجرف ''باص صغير'' داخل سيل الزرقاء

السبيل - علاء الذيبجرفت مياه الامطار " باص صغير مع سائقه في منطقة وادي الحجر بمدينة الزرقاء مساء اليوم ، اثر تدفق المياه بشكل كبير على الشوارع.

ووفق شهود عيان فان السائق نجا بأعجوبة ، وتم انقاذه دون تمكن احد من المواطنين مساعدته بسحب مركبته.ولفت شهود العيان للسبيل ان كوادر الدفاع المدني تتواجد في المكان ، لمحاولة سحب مركبة المواطن.وتشهد الزرقاء تساقط كثيف للامطار منذ ساعات ، حيث اشار محافظ الزرقاء الدكتور محمد سميران ان الامور تسير على طبيعتها.