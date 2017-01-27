بالصور.. الأمطار تجرف ''باص صغير'' داخل سيل الزرقاء
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جرفت مياه الامطار " باص صغير مع سائقه في منطقة وادي الحجر بمدينة الزرقاء مساء اليوم ، اثر تدفق المياه بشكل كبير على الشوارع.
ووفق شهود عيان فان السائق نجا بأعجوبة ، وتم انقاذه دون تمكن احد من المواطنين مساعدته بسحب مركبته.
ولفت شهود العيان للسبيل ان كوادر الدفاع المدني تتواجد في المكان ، لمحاولة سحب مركبة المواطن.
وتشهد الزرقاء تساقط كثيف للامطار منذ ساعات ، حيث اشار محافظ الزرقاء الدكتور محمد سميران ان الامور تسير على طبيعتها.
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