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الجمعة 27 كانون الثاني 2017

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بالصور.. الأمطار تجرف ''باص صغير'' داخل سيل الزرقاء

بالصور.. الأمطار تجرف &#039;&#039;باص صغير&#039;&#039; داخل سيل الزرقاء
السبيل - علاء الذيب


 جرفت مياه الامطار " باص صغير مع سائقه في منطقة وادي الحجر بمدينة الزرقاء مساء اليوم ، اثر تدفق المياه بشكل كبير على الشوارع.


ووفق شهود عيان فان السائق نجا بأعجوبة ، وتم انقاذه دون تمكن احد من المواطنين مساعدته بسحب مركبته.


ولفت شهود العيان للسبيل ان كوادر الدفاع المدني تتواجد في المكان ، لمحاولة سحب مركبة المواطن.

وتشهد الزرقاء تساقط كثيف للامطار منذ ساعات ، حيث اشار محافظ الزرقاء الدكتور محمد سميران ان الامور تسير على طبيعتها.










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