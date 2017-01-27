حالة الطرق في المملكة حتى السابعة
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إقليم الشمال: اربد : إمطار ورياح متوسطة بين الحين والأخر غرب اربد :إمطار متوسطة بين الحين والأخر عجلون : إمطار غزيرة وضباب كثيف وثلوج في منطقة رحابا والقاعدة جرش : إمطار متوسطة بين الحين والأخر الرمثا : إمطار متوسطة وتساقط البرد .
المفرق : رياح وإمطار متوسطة اقليم الوسط : الزرقاء : رياح وإمطار متفرقة الرصيفة : امطار متفرقة ورياح متوسطة غرب البلقاء : رياح وإمطار متفرقة البلقاء : إمطار متوسطة، ثلوج في منطقة الكمالية والبكالوريا وضباب كثيف مادبا : رياح شديدة وإمطار وتساقط البرد .
إقليم الجنوب : معان : رياح شديدة وإمطار متوسطة وضباب الكرك والطفيلة : إمطار متفرقة بين الحين والأخر البتراء : رياح متوسطة وضباب لا إمطار إقليم العقبة : رياح خفيفة لا إمطار إقليم البادية : البادية الوسطى : إمطار متوسطة وضباب خفيف في منطقة العمري البادية الشمالية والجنوبية رياح خفيفة .
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