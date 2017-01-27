هذه الجامعات أعلنت تأجيل امتحانات السبت

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قرر عطوفة رئيس جامعة جرش تأجيل امتحانات الماجستير ليوم غد السبت ٢٨\١ ليوم السبت القادم ٤\٢ بحسب ما ذكرت صفحة الجامعة على الفيسبوك.

السبيل -









من جهة أخرى أعلن تأجل إمتحانات يوم غدٍ السبت في الجامعة الألمانية الأردنية نظرا للأحوال الجوية السائدة في المملكة، وحرصا من الجامعة الألمانية الأردنية على سلامة طلبتها، قرر رئيس الجامعة تأجيل جميع الإمتحانات المقرر إجرائها يوم غدٍ السبت الموافق 1/28 ونقلها الى السبت الذي يليه. وستقوم الجامعة بمتابعة الأحوال الجوية مع الجهات الرسمية ذات الإختصاص للإعلان عن اي تفاصيل لاحقة تتعلق بالدوام وذلك من خلال الايميل الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي إضافة الى الصحف الرسمية والمواقع الإلكتروينة .



