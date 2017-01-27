سماوي: الجبهة الهوائية الباردة تتعمق ليلا

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السبيل -(بترا)- قال مدير عام دائرة الأرصاد الجوية المهندس محمد سماوي أن المملكة ستتأثر مساء اليوم الجمعة بجبهة هوائية أكثر برودة ومتوقع أن تبقى الأجواء باردة جدا وماطرة مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى والجنوبية والتي يصل ارتفاعها إلى 1000متر فوق سطح البحر.



واضاف سماوي ستوالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي مع ساعات الليل بشكل واضح وستتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية والتي يصل ارتفاعها بين 800 - 900 متر فوق سطح البحر، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها بين 60-70كم/ساعة.



وقال سماوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان درجات الحرارة توالي انخفاضها يوم غد السبت والأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة كما يتوقع تساقط الثلوج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900م فوق سطح البحر.



واشار الى انه واعتبارا من ساعات مساء يوم غد السبت تخف تدريجياً حدة المنخفض الجوي لتضعف الهطولات على شمال ووسط المملكة مع بقاء تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 1100م عن سطح البحر خاصة الجنوبية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة نتيجة تدني درجات الحرارة في العديد من مناطق المملكة، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



كما حذرت من خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية،و كذلك من خطر الانزلاق على الطرقات بسبب تساقط الأمطار والثلوج، وحذرت أيضا من خطر تراكم الثلوج فوق المناطق المتوقع تساقط الثلوج فوقها، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.