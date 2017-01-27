هل يكون الملك هو أول من يلتقيه ترامب؟

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السبيل - أكدت وسائل إعلام عالمية أن الملك عبد الله الثاني سيسافر، يوم الاثنين المقبل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء أركان الإدارة الأمريكية الجديدة والكونغرس.



ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن السفارة الأردنية في واشنطن، قولها إن العاهل الأردني سيسافر أمريكا للقاء الإدارة الجديدة.



ولكن لم تؤكد السفارة إذا ما كان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب سيلتقي العاهل الأردني من عدمه. وفي حال لقائه، سيكون ذلك هو أو زعيم عربي يلتقيه الرئيس الأمريكي الجديد.



من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك سيلتقي، اليوم الجمعة، وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، على هامش زيارته التي يقوم بها حالياً إلى العاصمة البريطانية لندن.



وأضافت الوكالة أن الملك التقى، خلال الزيارة التي بدأت، أمس الخميس، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، في اجتماع جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وكان الملك قد أنهى زيارة إلى موسكو، قبل أيام، جاءت بعد انتهاء المفاوضات "السورية — السورية"، التي أجريت في أستانا.