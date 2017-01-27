رقم جديد لضحايا شاب خطب عشرات الفتيات (فيديو)

السبيل - مؤمنة معاليقال الملازم أول حسين العفيف من وحدة الجرائم الإلكترونية أن الشاب الذي قرأ الفاتحة على عشرات الفتيات بهدف النصب والاحتيال اقتنى سيارة حديثة وكان يستهدف الفتيات اللواتي يعتقدن أن قطار الزواج تجاوزهن، ويقابل العائلة ويقرأ الفاتحة ويبدأ مرحلة طلب الأموال من الفتاة مشيراً إلى أنه احتال على فتاة من ضحاياه بمبلغ 18 ألف دينار.

وأضاف العفيف في مقطع فيديو تداوله ناشطون من محاضرة توعوية للوحدة أن الشاب ضبط وبحوزته 25 عقد زواج مزور، وهو متزوج ولديه أبناء، وقرأ الفاتحة على 250 فتاة بحسب ما تبين خلال التحقيق.

وكان رائد سمور خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية قد تحدث قبل أيام بأن الشاب الذي قبض عليه كان قد قرأ فاتحته على 45 فتاة في الأردن خلال أربعة شهور قبل أن تلقي الجرائم الالكترونية القبض عليه بعد شكاوى متكررة من الفتيات بأنه قام "بالنصب عليهن".وأضاف سمور خلال حديثه لـ"حسنى اف ام" اليوم الإثنين أن الشاب كان يمتلك مركبة فارهة ويبدو عليه صاحب مال، وكان يتعرف على ضحاياه عبر الانترنت ثم يقوم بزيارة العائلة وقراءة الفاتحة، وبعد ذلك يدعي أن الضريبة تتحفظ على أمواله لتقوم "الخطيبة" بمساعدته وإعطاءه مبالغ مالية ومن ثم يختفي.ونبه سمور الفتيات إلى عدم الثقة بعالم السوشال ميديا والأشخاص الذين يعترضون طريقهن داخل هذا العالم الذي وصفه بأنه عالم "مدان حتى لو ثبتت براءته".