الثلوج تقترب من عمان (ساعات الهطول)

السبيل - مؤمنة معاليتوقع مدير العمليات في موقع طقس العرب أسامة الطريفي أن تشهد المملكة تساقطاً للثلوج بعد الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر، بينما يبدأ الهطول على المناطق الأقل ارتفاعاً والتي يزيد ارتفاعها عن 800 متر بعد الساعة الثانية عشرة.

التساقط سيكون متقطعاً غزيراً حتى فجر السبت، وستتراكم الثلوج، وقد يكون هناك إغلاق لبعض الطرقات.

وتوقع الطريفي أن يكون تراكم الثلوج في المناطق ما فوق ألف متر حوالي 10 سم، والمناطق الأقل ارتفاعاً ستشهد تراكماً بشكل أقل.