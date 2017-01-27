"الأمانة": مستعدون للمنخفض

Tweet



قال مدير مدينة عمان بالوكالة المهندس باسم الطراونة ان الامانة اتخذت جميع الاحتياطات والاجراءات للتعامل مع الاحوال الجوية التي تشهدها المملكة. السبيل - بتراقال مدير مدينة عمان بالوكالة المهندس باسم الطراونة ان الامانة اتخذت جميع الاحتياطات والاجراءات للتعامل مع الاحوال الجوية التي تشهدها المملكة.



واوضح في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم انه تم تقسيم مناطق عمان الى خمس مناطق؛ لانطلاق وفتح الشوارع الرئيسية، اضافة الى ان كل منطقة لها آلياتها الخاصة للتعامل مع المنطقة، حسب الاولويات، مشيرا الى انه تم تخصيص 100 ماتور لشفط المياه في هذه المناطق.



واكد الطراونة أهمية تعاون المواطنين في هذه الاحوال الجوية، وعدم ربط مزاريب المياه بشبكة الصرف الصحي؛ لعدم التسبب بفيضانات؛ ولعدم قدرتها على استيعاب مياه الامطار، وضرورة التأكد من المضخات الغاطسة في البنايات والعمارات، وخاصة في الشقق التي فيها سكان .



وبين ان الامانة منحت صلاحيات كاملة للمعنيين في مختلف مناطق الامانة لاستئجار الآليات التي تمكنهم من التعامل مع الظروف الجوية، لفتح الشوارع التي تتعرض للثلوج خلال المنخفض الجوي، ومن خلال توفير الآليات والجرافات التي يزيد عددها على 130 آلية منتشرة في جميع مناطق الامانة، اضافة الى ورش عمل التي تعمل على مدار 24 ساعة .



وقال: "انتشرت من صباح اليوم الجمعة الكوادر الفنية، وعمال الوطن في جميع الطرق الرئيسية والفرعية، وعلى التقاطعات وداخل الأنفاق لمتابعة عمل مناهل تصريف مياه الأمطار، والتأكد من عدم اغلاقها بأية عوائق".



واشار الى ان عمال الوطن يتعاملون وباستمرار مع انجرافات المواد الانشائية من الورش العمرانية على الشوارع؛ نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل اصحابها والمتعهدين والمقاولين، بالرغم من التحذيرات المتعددة للامانة.



ودعا الطراونة المقاولين العاملين في قطاع الإنشاءات إلى عدم ترك الأتربة والاسمنت ومخلفات البناء، وآليات العمل على الأرصفة والطرق؛ كونها تلحق الضرر في قنوات تصريف المياه خلال تساقط الأمطار.



واكد أهمية التزام المواطنين بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج، او حدوث الانجماد الا عند الضرورة القصوى؛ لإفساح المجال امام الجهات المعنية للعمل بأريحية، وعدم ايقاف المركبات على الطرق بشكل معيقٍ عملَ الآليات حال تساقط الثلوج.