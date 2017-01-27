شاهد.. أين ينام هذا الشاب في هذا الجو البارد والماطر؟

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نشر المصور الصحفي فارس خليفة، اليوم الجمعة، تسجيلاً مصوراً لشاب ينام تحت جسر الرابية بالعاصمة عمان، والامطار تتساقط. السبيل - رصدنشر المصور الصحفي فارس خليفة، اليوم الجمعة، تسجيلاً مصوراً لشاب ينام تحت جسر الرابية بالعاصمة عمان، والامطار تتساقط.



وكتب خليفة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا اهل الفزعه ..صباحكم نخوه يا نشامى يا إخواني فزعتكم لشب بعمر الورد نايم تحت الجسر أكلو البرد الشب ما بدو و لا دينار تبرع الشب بدو وظيفه و غرفه تأويه بدو يأكل من عرق جبينو بدو يسد قوت يومه".



وتابع "الشب ابوه متزوج تنتين وطردو من البيت والشب بشتغل بالسكراب شغلو مش منيح ابدا وما بلاقي مكان ينام فيه غير تحت الجسر".



وأضاف "حلفتكم بالله خلينا نساعدو ونلاقي مكان يبات فيه اليوم وين اهل الخير والنشامى ارفعو البوست وكل واحد يعمل شير للبوست ع صفحتكم حتا نساعدو للشب بقطع القلب والله .. وينكم يالمسؤولين يلي نايمين تحت الحرامات والتدفئه".



