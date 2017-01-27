ثلوج على المرتفعات وأمطار غزيرة ورياح شديدة

Tweet السبيل - توالي درجات الحرارة انخفاضها، اليوم الجمعية، لتسجل أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة.



وقالت دائرة الارصاد الجوية تكون الامطار غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها ما بين 60-70كم/ساعة.



وفي ساعات المساء المملكة بمشيئة الله بجبهة هوائية أكثر برودة لذا تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى والجنوبية والتي يصل ارتفاعها الى 1000م فوق سطح البحر وتدريجيا مع ساعات الليل تتدنى درجات الحرارة بشكل واضح لتتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية والتي يصل ارتفاعها ما بين 800م - 900 م فوق سطح البحر،وتبقى الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها ما بين 60-70كم/ساعة.