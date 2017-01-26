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الخميس 26 كانون الثاني 2017

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افتتاح تحويلة طريق جرش عمان

افتتاح تحويلة طريق جرش عمان
السبيل- (بترا)- اعلن مدير اشغال جرش المهندس اكرم الخصاونة ان الحركة المرورية على طريق اربد عمان، بدأت عبر التحويلة التي تم انشاؤها في اعقاب الانهيار الجبلي الذي وقع في منطقة سيل الزرقاء على ذات الطريق.
واشار الخصاونة الى ان هناك ضغطا كبيرا في حركة السير فيما يقوم رجال الامن بتسيير حركة السير في الموقع.

واشار الى انه اصبح بإمكان سالكي الطريق من جرش باتجاه عمان استخدام التحويلة الجديدة في حين ان مسرب الذهاب الى عمان سابقا اصبح هو مسرب الاياب من عمان باتجاه جرش ومحافظات الشمال.

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