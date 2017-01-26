''الكهرباء'' تعلن خطة للطوارئ خلال المنخفض الجوي

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السبيل- أكدت شركة توزيع الكهرباء استعداد كوادرها للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة حالياً، وحرصها على ديمومة توافر التيار الكهربائي للمشتركين في مناطق عملها بالطفيلة والكرك ومعان والعقبة ووادي الأردن والمنطقة الشرقية. السبيل- أكدت شركة توزيع الكهرباء استعداد كوادرها للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة حالياً، وحرصها على ديمومة توافر التيار الكهربائي للمشتركين في مناطق عملها بالطفيلة والكرك ومعان والعقبة ووادي الأردن والمنطقة الشرقية.

وقال مدير عام الشركة المهندس حسان الذنيبات وفق بيان للشركة اليوم الخميس إن جميع كوادرها وطاقاتها الفنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها المملكة، حيث تم تعزيز كوادر غرف العمليات ومركز الاتصال، لاستقبال كافة شكاوى وإبلاغات وملاحظات المشتركين ومتابعة أي طارئ ومستجد بما يمكن من التعامل الحيويّ والسريع مع أي شكاوى محتملة لانقطاعات في التيار الكهربائي.

وأوضح ذنيبات أن الشركة قامت بتعزيز الكوادر في (مركز الاتصال) لاستقبال أكبر عدد ممكن من اتصالات وشكاوى المواطنين، كما قامت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح غرف عمليات مركزية موزعة على مواقع الشركة يرأسها المدراء التنفيذيين في المواقع وتم ربطها بغرفة عمليات رئيسية في مكاتب الشركة الرئيسية / عمان برئاسته وإشراف الإدارة العليا للشركة، كما تم رفع كفاءة كادر الشركة الفني وتعزيزهم بالعدد والمواد اللازمة لإصلاح الأعطال وتوفير سيارات وآليات وروافع للتعامل مع أي ظروف، مؤكداً الحرص على سلامة المواطنين والموظفين كأولوية للشركة دائما، حيث تعطى الأولوية لمعالجة الحالات التي تشكل خطورة على أرواح المواطنين.

وشدد أيضاً على توفر المعدات والآليات عند اعلان حالات الطوارئ وعند الطلب وتحديد المهام والمناطق المطلوبة من كل آلية وفق برنامج للعمل يزود قبل (24) ساعة، لافتاً إلى أن لدى الشركة خطة عمل وطوارئ محكمة في حال استدعت الحاجة لذلك.

وأكد أنه ولغايات التعامل مع حالات الوصول إلى مواقع الاعطال في حالات إغلاق الطرق سيتم التنسيق مع المحافظين والحكام الاداريين ومع الجهات المعنية (القوات المسلحة والدفاع المدني ودوائر الاشغال العامة والاسكان والبلديات، والجهات الأمنية)، لافتاً أن الشركة تعاقدت مع القطاع الخاص (مقاولين) للمساعدة في فتح الطرق في حال اغلاقها.

وبحسب بيان الشركة فإنه يمكن لمشتركي الشركة والمواطنين الواقعين ضمن مناطق عمل الشركة الاتصال بها لإبداء الملاحظات والابلاغ عن الانقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال (call center ) على الرقم المجاني (080022288) أو على الرقم (065001370).

كما يمكنهم الاتصال على غرف الطوارئ في مناطق امتياز الشركة وهي: الكرك (03/2387219 )، الطفيلة (03/2241004)، معان (03/2132308)، وادي موسى (03/2156050)، العقبة (03/2012458)، ودير علا (05/3573111)، والأزرق (05/3835121)، والشونة الجنوبية (05/3581135)، الشونة الشمالية (02/6587098).

