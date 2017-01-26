هذا سعر كرتونة البيض الذي حددته الحكومة

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قرر وزير الصناعة و التجارة والتموين المهندس يعرب القضاة تحديد سقوف سعرية لمادة بيض المائدة اعتبارا من اليوم وذلك لوجود اختلالات سعرية في السوق وهامش كبير بين سعر باب المزرعة وسعر المستهلك . السبيل - بتراقرر وزير الصناعة و التجارة والتموين المهندس يعرب القضاة تحديد سقوف سعرية لمادة بيض المائدة اعتبارا من اليوم وذلك لوجود اختلالات سعرية في السوق وهامش كبير بين سعر باب المزرعة وسعر المستهلك .



وجاء القرار بعد لقاء القضاة برئيس واعضاء الاتحاد النوعي لمربي الدواجن وعدد من المزارعين وموزعي بيض المائدة والتجار في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم حيث تم التباحث حول الاسباب التي ادت الى ارتفاع الاسعار مؤخرا.



واكد الوزير أهمية المحافظة على استقرار الاسعار والاكتفاء بهوامش ربح معقولة وعدم المغالاة في اسعار هذه المادة الاساسية.



ودعا الوزير كافة الاطراف من منتجي وموزعي وتجار مادة بيض المائدة للالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبله وامكانية التنافس دون تلك الاسعار حيث راعت السقوف مصلحتهم جميعا واهمها حماية المستهلك .



واوضح ان فرق الرقابة في الوزارة ستقوم بجولات رقابية مكثفة للتاكد من الالتزام بالسقوف السعرية واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.



واشار الوزير الى ان القرار سيستمر العمل به الى حين انخفاض الاسعار .



وفيما يلي السقوف السعرية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشمل اسعار باب المزرعة والموزع والمستهلك، على ان يضاف مبلغ 150 فلساً لكل طبق بيض مغلف بالنايلون من المصنع.



وزن 2100 غرام فاكثر سعر المنتج باب المزرعة 2.38 دينار, سعر المنتج لدى التوزيع 2.55 دينار, سعر المنتج الى المستهلك 2.80 دينار.



وزن 2000 غرام سعر المنتج باب المزرعة 2.29 دينار, سعر المنتج لدى التوزيع 2.45 دينار, سعر المنتج الى المستهلك 2.70 دينار.



وزن 1800 غرام سعر المنتج باب المزرعة 2.08 دينار, سعر المنتج لدى التوزيع 2.30 دينار, سعر المنتج الى المستهلك 2.55 دينار.



وزن 1700 غرام سعر المنتج باب المزرعة 1.95 دينار, سعر المنتج لدى التوزيع 2.15 دينار, سعر المنتج الى المستهلك 2.35 دينار.



وزن 1600 غرام سعر المنتج باب المزرعة 1.80 دينار, سعر المنتج لدى التوزيع دينارين, سعر المنتج الى المستهلك 2.20 دينار.



وزن 1500 غرام سعر المنتج باب المزرعة 1.70 دينار, سعر المنتج لدى التوزيع 1.90 دينار, سعر المنتج الى المستهلك 2.10 دينار.