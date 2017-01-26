تحويلة طريق جرش - عمان شارفت على الانتهاء

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أكد مدير اشغال جرش المهندس اكرم الخصاونة ان افتتاح التحويلة البديلة المحاذية لمنطقة الانهيار الجبلي التي حدثت قبل يومين على طريق جرش عمان بالقرب من المحطة الامنية على سيل جرش سيتم مساء اليوم.

السبيل - بتراأكد مدير اشغال جرش المهندس اكرم الخصاونة ان افتتاح التحويلة البديلة المحاذية لمنطقة الانهيار الجبلي التي حدثت قبل يومين على طريق جرش عمان بالقرب من المحطة الامنية على سيل جرش سيتم مساء اليوم.



وقال ان اعمال البنية التحتية للتحويلة قد شارفت على الانتهاء ولم يتبق سوى عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والعمل جار على قدم وساق لا نهائها قبل ساعات المساء وسيتم افتتاح التحويلة امام حركة السير مساء اليوم الخميس .



واشار الى انه يصبح بإمكان سالكي الطريق من جرش باتجاه عمان استخدام التحويلة الجديدة في حين ان مسرب الذهاب الى عمان سابقا اصبح هو مسرب الاياب من عمان باتجاه جرش ومحافظات الشمال .