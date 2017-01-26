القبض على 3 مطلوبين أحدهم مصنف خطير بالبادية الوسطى

وحول التفاصيل قالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام، من خلال بيان وصل "السبيل" نسخة منه اليوم الخميس، ان فريق تحقيقي من ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال متابعتهم لثلاثة اشخاص من المطلوبين في قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة واحدهم من المصنفين بالخطرين والمسلحين تمكنوا بعد جمع المعلومات حولهم ورصدهم بكافة الطرق الاستخباراتية من تحديد مكان تواجدهم داخل منزل في احدى مناطق البادية الوسطى وجرى على الفور التنسيق مع قوات الدرك لمداهمتهم والقبض عليهم وما بحوزتهم من مواد مخدرة .واضافت اداره الاعلام الامني ان قوة من قوات الدرك ترافقهم مجموعات من مكافحة المخدرات نفذوا صباح امس مداهمة للمنزل الذي استخدمه اولئك الاشخاص الثلاثة لممارسة نشاطهم الجرمي وتمكنوا من القاء القبض عليهم جميعا دون وقوع اية اصابات تذكر .وتابعت اداره الاعلام الامني انه بتفتيش المنزل بعد السيطرة على المطلوبين عثر بداخله على مجموعه من اشتال المارجوانا المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة اضافة الى سلاحين ناريين كما وعثر في فناء المنزل على مركبة مسروقة وبوشرت التحقيقات .