بماذا علّق المومني على حملات مقاطعة البيض والبطاطا؟

Tweet



قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن سلوك المقاطعة سلوك حضاري ومتبع في الكثير من المجتمعات، والأردن دولة منفتحة وللمواطن التعبير عن رأيه.

السبيل - مؤمنة معاليقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن سلوك المقاطعة سلوك حضاري ومتبع في الكثير من المجتمعات، والأردن دولة منفتحة وللمواطن التعبير عن رأيه.

وأضاف المومني في برنامج أخبار وحوار على التلفزيون الأردني صباح اليوم الخميس أن الحديث عن تحديد رسوم على تطبيقات التواصل الاجتماعي لا يزال استباقياً، وهي مقترحات لم يتم اقرارها ولا تزال بحاجة لدراسة قبل دخولها حيز التنفيذ.