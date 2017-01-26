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الخميس 26 كانون الثاني 2017

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بماذا علّق المومني على حملات مقاطعة البيض والبطاطا؟

بماذا علّق المومني على حملات مقاطعة البيض والبطاطا؟
السبيل - مؤمنة معالي 

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن سلوك المقاطعة سلوك حضاري ومتبع في الكثير من المجتمعات، والأردن دولة منفتحة وللمواطن التعبير عن رأيه.
وأضاف المومني في برنامج أخبار وحوار على التلفزيون الأردني صباح اليوم الخميس أن الحديث عن تحديد رسوم على تطبيقات التواصل الاجتماعي لا يزال استباقياً، وهي مقترحات لم يتم اقرارها ولا تزال بحاجة لدراسة قبل دخولها حيز التنفيذ.

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