منخفض قطبي غداً والثلوج فوق 800 متر

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السبيل- تُشير بيانات نماذج التنبؤات الجوية العددية المُشغلة لدى "طقس العرب" إلى أن المملكة ستتأثّر خلال نهاية الأسبوع الحالي بمُنخفض جوي يترافق مع كُتلة هوائية شديدة البرودة قُطبيّة المنشأ، حيثُ تُعتبر هذه الكُتلة الهوائية هي الأبرد التي تصل المملكة مُنذ بداية موسم الشتاء الحالي.

السبيل- تُشير بيانات نماذج التنبؤات الجوية العددية المُشغلة لدى "طقس العرب" إلى أن المملكة ستتأثّر خلال نهاية الأسبوع الحالي بمُنخفض جوي يترافق مع كُتلة هوائية شديدة البرودة قُطبيّة المنشأ، حيثُ تُعتبر هذه الكُتلة الهوائية هي الأبرد التي تصل المملكة مُنذ بداية موسم الشتاء الحالي.

انكسار الانحباس المطري

ولعلّ أهم ما يُميّز هذا المُنخفض الجوي هو أنه يأتي بعد فترة من الانقطاع المطري عن العديد من مناطق البلاد، فعلى الرُغم من أن المملكة شهدت بعض الأمطار المُتفرقة خاصة في المناطق الشمالية خلال الأسابيع الماضية، إلّا أن انحباس الأمطار وقلُتها هي السمة الأبرز مُنذ بداية مربعانية الشتاء.



المُنخفض الحالي يُتوقع أن يجلب معهُ هُطولات مطرية جيّدة لعُموم المناطق، بدءاً من الساعات المتأخرة من ليلة الخميس/الجُمعة وخلال نهار الجُمعة وحتى مساء السبت، ما يُشكل دُفعة معنويّة للموسم المطري والزراعي.



التغيُيرات تبدأ الخميس خاصة مع ساعات الليل

ويُتوقع أن تبدأ الأجواء بالاختلاف تدريجياً اعتباراً من يوم الخميس، حيثُ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مُقارنةً بيوم الأربعاء الدافئ نوعاً ما، كما تتكاثف السُحُب تدريجياً ويُحتمل هُطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال وشرق وجنوب البلاد.



ومع الساعات المتأخرة من ليلة الخميس/الجُمعة، تعبُر البلاد جبهة هوائية باردة، تعمل على هُطول الأمطار بمشيئة الله في شمال ووسط البلاد والمرتفعات الجنوبية.



الجُمعة: يوم شتوي بامتياز .. وثلوج على المرتفعات الجبلية ليلاً والتي تزيد عن 800 متر

يوم الجُمعة تكون البلاد تحت تأثير المُنخفض الجوي والكُتلة الهوائية الباردة المُرافقة لهُ، ويكون الطقس بمشيئة الله بارداً وغائماً وماطراً على فترات، مع رياح غربية نشطة السُرعة تُرفق بهبّات قويّة أحياناً، كما يتشكّل الضباب والغيوم المُلامسة لسطح الأرض فوق الجبال.



مع ساعات مساء الجُمعة ومع استمرار تدفُق تيارات هوائية شديدة البرودة نحو المملكة، يُتوقع أن تزداد الفعالية الجويّة، حيثُ ينتظم هُطول الأمطار، وتكون غزيرة احياناً وقد تترافق مع تساقُط البَرَد. كما يتوقع أن يبدأ تساقط الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد عن 1000 متر تمتد سريعا ً للمرتفعات التي تزيد عن 800متر وتشمل بذلك أجزاء واسعة من المدن الأردنية والعاصمة عمان.



السبت: طقس شديد البرودة مع زخات أمطار، وثلوج "مُتقطّعة" فوق الجبال

يوم السبت، يُتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة حيثُ تقترب درجات الحرارة من حاجز الصفر المئوي فوق المرتفعات الجبلية العالية.



وتكون الأجواء غالباً غائمة مع هُطول زخات من الأمطار في أجزاء مُختلفة من البلاد، مع تشكُل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض أحياناً.



كما يُتوقع تساقُط الثلوج أحياناً " بشكل مُتقطّع" فوق العديد من المرتفعات الجبلية شمال ووسط وجنوب البلاد.



وتكون الرياح غربية نشطة السُرعة، مع هبّات قوية أحياناً، ما يعمل زيادة الشعور بالبرودة بشكل أكبر، إضافة إلى إثارة الأتربة في المناطق الصحراوية جنوب وشرق البلاد.

