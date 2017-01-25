أين كانت الرحلة الأخيرة للعائلة الأردنية التي قضت بحادث تبوك؟‎ (شاهد)

السبيل - مؤمنة معاليتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيها أبناء أستاذ الشريعة الأردني الراحل د. منصور الشرايري، وهم بملابس الإحرام أثناء وقوفهم في الطابق الثالث من الحرم المكي الشريف عقب أدائهم مناسك العمرة قبل أيام من وفاتهم.

وقال الدكتور الشرايري في الفيديو: "أدينا العمرة اليوم الأربعاء الموافق 11-1-2017، وهذا جعفر وحذيفة ومحمد وآدم".وكانت عائلة الدكتور منصور الشرايري قد تعرضت لحادث سير في تبوك السعودية، مساء أمس الثلاثاء، وتوفي كل من الدكتور منصور وزوجته واثنين من أبنائه، وهم محمد وحذيفة، ولا يزال جعفر وآدم قيد العلاج.وستشيع جماهير إربد غداً الخميس المتوفين بعد صلاة الظهر من مسجد أسعد بن زرارة/غرب إربد مول.