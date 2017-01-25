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الأربعاء 25 كانون الثاني 2017

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الأمن يثني مواطناً عن الانتحار في أم السماق (فيديو)

الأمن يثني مواطناً عن الانتحار في أم السماق (فيديو)
السبيل - مؤمنة معالي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مواطن يعتلي بناية من عدة طوابق مهدداً بالانتحار، قبل أن يتمكن رجال الأمن من القبض عليه في اللحظات الأخيرة.

وقال مصدر أمني لـ"السبيل" إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع محاولة انتحار مواطن في منطقة أم السماق اليوم الأربعاء، وتم اقتياد الشاب للمركز الأمني وفتح التحقيقات في الحادثة، دون أن يوضح الأسباب التي دفعت الشاب للتهديد بالانتحار.





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