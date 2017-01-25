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الأربعاء 25 كانون الثاني 2017

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طقس العرب: تراكم للثلوج مساء الجمعة في معظم مناطق عمان‎

طقس العرب: تراكم للثلوج مساء الجمعة في معظم مناطق عمان‎
السبيل - مؤمنة معالي

قال المدير التنفيذي لموقع طقس العرب إن مساء الجمعة سيشهد - بمشيئة الله - تساقطا للثلوج على مرتفعات 800 متر، تزامناً مع اندفاع الكتلة القطبية شديدة البرودة، ما يعني أن معظم مناطق عمان ستشهد تساقطاً للثلوج، وكذلك مناطق مختلفة من شمال ووسط وجنوب المملكة.

وأضاف الطريفي خلال حديثه لـ"جي بي سي" اليوم الأربعاء، أن غداً الخميس سيكون بارداً نسبياً مع تساقط زخات مطرية، وستزداد درجات الحرارة نهار الجمعة انخفاضاً، "لكن لن يكون هناك أي تساقط للثلوج حتى ساعات مساء الجمعة" بحسب قوله.

وأوضح أنه ما بعد الساعة التاسعة من مساء الجمعة؛ ستشهد المناطق التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر تساقطاً للثلوج، ومع ساعات منتصف الليل سيكون التساقط على المناطق التي يصل ارتفاعها 800، مؤكدا أن هذا التساقط سيكون متواصلاً حتى فجر السبت، حيث سيكون متقطعاً غزيراً، وتتراكم الثلوج، وقد يكون هناك إغلاق لبعض الطرقات.

وتوقع الطريفي أن يكون تراكم الثلوج في المناطق ما فوق ألف متر حوالي 10 سم، والمناطق الأقل ارتفاعاً ستشهد تراكماً بشكل أقل.

وحذر الطريفي من تشكل الصقيع ليل السبت الأحد.



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