سائق تكسي يعثر على 8 الآف دينار ويعيدها لأصحابها

السبيل- بتراكرم مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي في مكتبه اليوم الاربعاء المواطن قُصي العزام وهو احد سائقي مكاتب التكسي في محافظة أربد تقديراً لأمانته العالية وتعاونه في اعادة مبلغ ثمين من المال كان وجده في سيارة التكسي من احد الركاب.واكد اللوزي على ضرورة شعور المواطن بمستوى عالي من الأمان عند استخدامه لخدمة النقل بواسطة سيارة التكسي وبين ان السائق قد ساهم في إعطاء صورة إيجابية عن سائقي سيارات التكسي.وكان المبلغ المفقود ثمانية آلاف دينار، حيث بذل السائق جهده للعثور على الراكب ومكان إقامته لإرجاع المبلغ اليه، وشكر مالك مكتب التكسي مدير عام الهيئة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً ان خدمة الراكب هي الهدف وان المكتب حريص جداً على تقديم أفضل الخدمات وعلى ضرورة اعادة المفقودات الى أصحابها .