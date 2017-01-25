هل تنضم مهنة المصور الصحفي للمهن الخطرة؟

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تركت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الباب مواربا لإدخال مهنة المصور الصحفي ضمن المهن الخطرة . السبيل - محمد محيسنتركت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الباب مواربا لإدخال مهنة المصور الصحفي ضمن المهن الخطرة .



وقال مدير مديرية السلامة والصحة المهنية في العامة للضمان الاجتماعي المهندس ثامر روزي لـ"السبيل"، إن "قانون المهن الخطرة في المؤسسة مرن؛ بحيث إنه قابل للتطور، وضم مهن جديدة للمهن الخطرة".



واستعرض روزي قانون الضمان الاجتماعي المتعلق بالمهن الخطرة التي عرفها بأنها من "المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه؛ نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل، على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة، وتحدد بنظام يصدر لهذه الغاية".



وبيّن أن نظام المهن الخطرة الصادر بموجب الأنظمة التأمينية حدد الأسس التي يتم اعتبار المهنة التي يزاولها العامل مهن خطرة، وتتمثل في الأضرار بصحة المؤمن عليه العامل؛ مما يحد من مقدرته على العمل مع تقدمة بالسن، والمتطلبات العالية لبعض المهن التي لا تسمح للمتقدمين بالسن بمزاولتها كحمل الأوزان الثقيلة، والعمل في الأماكن المغلقة، إضافة إلى تزايد تعريض حياة المؤمن عليه للأخطار مع تقدمه بالسن، وزيادة احتمالية الوفاة المبكرة، وكذلك اعتبار المهن الواردة بالجدول الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مهن خطرة، بصرف النظر عن النشاط الاقتصادي الذي تندرج ضمنه المنشأة التي يعمل فيها المؤمن عليه.



وأكّد روزي أن العمل في الأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة، وإتاحة فرصة التقاعد المبكر لهم يعتبر أحد أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني؛ وبالتالي تمكين العامل في هذه المهن من الخروج من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على سلامته وصحته وحياته.



وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة، وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى، و(216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.



وأوضح أن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من مطلع آذار من عام 2015 وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى.



وأشار روزي إلى أنه يترتب على المنشأة التي تستخدم عاملين لديها يعملون في إحدى المهن الخطرة التي حدّدها النظام تأدية ما نسبته (1%) من أجورهم زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما تلتزم المنشآت بتزويد المؤسسة بأسماء وأجور ومهن المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في جدول المهن الخطرة وذلك على النماذج المخصصة لهذه الغاية.

