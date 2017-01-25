الإفراج عن العتوم
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وقالت نقابة المعلمين من خلال بيان وصل "السبيل" نسخة عنه اليوم الأربعاء: "تكللت جهود نقابة المعلمين الأردنيين وبمتابعة مباشرة من نقيب المعلمين الأردنيين باسل فريحات بالنجاح، حيث تم يوم أمس الإفراج عن الزميل الثالث عمر العتوم وهو ضمن قائمة المعلمين المعتقلين".
وأضافت النقابة أنها ما زالت تتابع ملف المعتقلين مع الجهات المعنية وستسعى بكل جهودها للإفراج عن بقية الزملاء المعتقلين خلال الفترة القادمة.
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